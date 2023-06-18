Bitlis Valisi Çağatay'ın "Babalar Günü" mesajı

BİTLİS (AA) - Bitlis Valisi Oktay Çağatay, "Babalar Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çağatay, mesajında, toplumda yaşamın her anında varlığıyla evlatlarının desteği, çocuklarını geleceğe hazırlamada annelerin en büyük dayanağı olan babaların, aile kurumunun temel direği olduğunu belirtti.

Babalığın yeri doldurulamayan, değeri hiçbir şeyle ölçülemeyen dünyadaki en yüce duygulardan biri olduğunu ifade eden Çağatay, şunları kaydetti:

"Karşılıksız sevginin en güzel örneklerini veren babalarımız, sonsuz bir sevgi ve özveri ile bizlere geleceğimize uzanan yolda rehberlik eden öğreticilerimizdir. Sevgi ve şefkatle, fikren ve bedenen sağlıklı nesillerin yetiştirilmesinde büyük bir sorumluluk üstlenen babalarımız, aile ve toplum hayatının temel direğini oluşturmaktadır. Bizleri hayata hazırlayan, destek olan, sevgisi ve güveni daima aranan babalarımız, vazgeçilmez değerlerimiz, hayat zenginliğimizdir. Baba sevgisi, sevgilerin en büyüğü, en kıymetlisidir. En değerli varlığımız, baş tacımız babalarımızın beklentisi ise sevgi ve saygıdır. Onları mutlu etmek, emeklerinin boşa gitmediğini göstermek, gurur duyacakları evlatlar olmak, babalarımız için en büyük armağandır. Bu duygu ve düşüncelerle yaşamımızın her anında varlıklarıyla bizlere güç veren, başta binbir emekle yetiştirdikleri değerli evlatlarını, aziz vatanımızın bekası için feda eden şehit babaları olmak üzere, tüm babaların, Babalar Günü'nü en içten duygularımla kutluyorum."

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