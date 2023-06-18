Bitlis Valisi Çağatay'ın "Babalar Günü" mesajı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bitlis Valisi Çağatay'ın "Babalar Günü" mesajı

AA

Bitlis Valisi Çağatay'ın "Babalar Günü" mesajı

BİTLİS (AA) - Bitlis Valisi Oktay Çağatay, "Babalar Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çağatay, mesajında, toplumda yaşamın her anında varlığıyla evlatlarının desteği, çocuklarını geleceğe hazırlamada annelerin en büyük dayanağı olan babaların, aile kurumunun temel direği olduğunu belirtti.

Babalığın yeri doldurulamayan, değeri hiçbir şeyle ölçülemeyen dünyadaki en yüce duygulardan biri olduğunu ifade eden Çağatay, şunları kaydetti:

"Karşılıksız sevginin en güzel örneklerini veren babalarımız, sonsuz bir sevgi ve özveri ile bizlere geleceğimize uzanan yolda rehberlik eden öğreticilerimizdir. Sevgi ve şefkatle, fikren ve bedenen sağlıklı nesillerin yetiştirilmesinde büyük bir sorumluluk üstlenen babalarımız, aile ve toplum hayatının temel direğini oluşturmaktadır. Bizleri hayata hazırlayan, destek olan, sevgisi ve güveni daima aranan babalarımız, vazgeçilmez değerlerimiz, hayat zenginliğimizdir. Baba sevgisi, sevgilerin en büyüğü, en kıymetlisidir. En değerli varlığımız, baş tacımız babalarımızın beklentisi ise sevgi ve saygıdır. Onları mutlu etmek, emeklerinin boşa gitmediğini göstermek, gurur duyacakları evlatlar olmak, babalarımız için en büyük armağandır. Bu duygu ve düşüncelerle yaşamımızın her anında varlıklarıyla bizlere güç veren, başta binbir emekle yetiştirdikleri değerli evlatlarını, aziz vatanımızın bekası için feda eden şehit babaları olmak üzere, tüm babaların, Babalar Günü'nü en içten duygularımla kutluyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bitlis'in Tatvan ilçesinde gazetecinin darbedilmesiyle ilgili 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Bitlis'in Tatvan ilçesinde gazetecinin ...
Bitlis'in Tatvan ilçesinde gazetecinin darbedilmesine ilişkin 2 gözaltı
YEREL HABERLER Bitlis'in Tatvan ilçesinde gazetecinin darbedilmesine ...
Belediye çalışanı gazeteciyi darbetti, polis memuru da araya girmek isteyenleri engelledi; o anlar kamerada (2)
YEREL HABERLER Belediye çalışanı gazeteciyi darbetti, polis memuru ...
Belediye çalışanı gazeteciyi darbetti, polis memuru da araya girmek isteyenleri engelledi; o anlar kamerada
YEREL HABERLER Belediye çalışanı gazeteciyi darbetti, polis memuru ...
Bitlis Valiliğinden Tatvan ilçesinde bir gazetecinin darbedildiği kavgaya ilişkin açıklama
YEREL HABERLER Bitlis Valiliğinden Tatvan ilçesinde bir gazetecinin ...
Bitlis balı Londra'daki yarışmada "Altın Bal" ödülünü aldı
YEREL HABERLER Bitlis balı Londra'daki yarışmada "Altın Bal" ödülünü ...
Bitlis'te arama kurtarma ekiplerine teşekkür belgesi verildi
YEREL HABERLER Bitlis'te arama kurtarma ekiplerine teşekkür belgesi ...
Bitlis merkezli 6 ilde organize suç örgütüne yönelik operasyonda 6 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Bitlis merkezli 6 ilde organize suç örgütüne yönelik ...
Bitlis merkezli 6 ilde silah kaçakçılarına operasyon: 6 gözaltı
YEREL HABERLER Bitlis merkezli 6 ilde silah kaçakçılarına operasyon: ...
Tatvan'da hac kafilesi dualarla uğurlandı
YEREL HABERLER Tatvan'da hac kafilesi dualarla uğurlandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.