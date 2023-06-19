Bitlis'te inşaatta yıkılan tahta kalıpların altında kalan 2 işçi yaralandı

BİTLİS (AA) - Bitlis'te bir binanın inşaatında meydana gelen toprak kayması nedeniyle yıkılan tahta kalıpların altında kalan 2 işçi yaralandı.
Hüsrevpaşa Mahallesi'nde bir binanın inşaatında işçilerin tahta kalıpları çaktığı esnada toprak kayması yaşandı.
Yıkılan kalıpların altında kalan işçilerden Oktay Ballıoğlu ile Enes Mişe yaralandı.
Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık, UMKE, AFAD, itfaiye, polis ekipleri ile işçilerin yardımıyla kalıpların altından çıkarılan yaralılar, ambulansla Bitlis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.