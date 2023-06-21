Bitlis Eren Üniversitesinde 2 bin 260 öğrenci mezun oldu

BİTLİS (AA) - Bitlis Eren Üniversitesinde (BEÜ) 2 bin 260 öğrencinin mezuniyeti için tören düzenlendi.



BEÜ'nün futbol sahasındaki törende, mezun olan öğrenciler, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden akademisyen ve öğrencilerin fotoğraflarıyla kortej yürüyüşü yaptı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından okul birincisi Kübra Sağ, öğrenciler adına konuşma yaptı.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, törende, son yıllarda üniversitelerin akademik anlamda istenilen eğitimleri yüz yüze sergileyemediğini söyledi.

Koronavirüsün 2 yıl sürdüğünü, şubatta herkesi üzen, kayıpların olduğu ve tüm dünyanın acısını hissettiği Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşandığını anımsatan Çağatay, "Depremlerde iki genç akademisyenimiz ile 3 öğrencimiz hayatını kaybetti. Aramızda olsalardı onlarda bu mutluluğu paylaşacaklardı. Akademisyenlerimize, öğrencilerimize ve hayatını kaybeden tüm deprem şehitlerine rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun. Allah ülkemizi bu tür afetlerden ve belalardan esirgesin." diye konuştu.

En küçük çağlardan beri büyük gayretler sarf ederek çocuklarını bugünlere getiren ailelere, onları yetiştiren akademi camiasına teşekkür eden Çağatay, öğrencilere mezuniyetlerinin hayırlı olması dileğinde bulundu.

Kente büyük yatırımlar yapan Eren Holding ailesinin Bitlis'in gururu olduğunu ifade eden Çağatay, "Türkiye'nin belki en kıymetli ailelerinden biri. Onların sağladığı imkanlarla çok sayıda öğrenci eğitim görüyor. Az önce Eren ailesinin yaptırdığı fabrikayı ziyaret ettim. Gurur duymamak mümkün değil. Ahmet Eren başta olmak üzere tüm Eren ailesi fertlerinden Allah razı olsun." dedi.

BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş ise geleceğin teminatı gençleri mezun etmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Bu yıl 2 bin 260 öğrenciyi mezun ettiklerini dile getiren Elmastaş, şunları kaydetti:

"2007'de kurulan üniversitemiz 16'ncı yılını geride bıraktı. 12 bin civarında bir öğrencimiz var. Sağlık Bilimleri Fakültemizi ile Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulumuzu kurduk. Tıp fakültesi için de başvurumuzu yaptık. Bu yıl 11 yeni programa öğrenci alıyoruz. Başarılı bir yıl geçirdik. Mezun ederek uğurladığımız öğrencilerimize bundan sonraki yaşamlarında başarılar diliyorum."

Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay da BEÜ'nün her geçen gün büyüdüğünü belirterek, "Sizlerle bu mezuniyet sevincini paylaşıyoruz. Emeklerinden dolayı hocalarımıza teşekkür ediyorum. Bugün mezun oluyorsunuz. İnşallah ülkemize değer katan bireyler olursunuz. Mezuniyetiniz hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Bölüm birincilerine belge verilmesinin ardından öğrenciler kep atarak mezun olmanın sevincini yaşadı.

Eğlence programıyla son bulan törene, Cumhuriyet Başsavcısı Durmuş Ali Karakoca, Emniyet Müdürü Celal Özcan, Eren Holding Temsilcisi Metin Kazaz, kurum amirleri, akademik ve idari personel, öğrenciler ile aileleri katıldı.





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