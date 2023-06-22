Bitlis'te otogar ve millet bahçesi inşaatları devam ediyor

BİTLİS (AA) - Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, yapımı devam eden Bitlis-Tatvan Şehirlerarası Otobüs Terminali ile millet bahçesinde incelemelerde bulundu.

Çalışmalar hakkında görevlilerden bilgi alan Tanğlay, gazetecilere, otogarı ekim ayına kadar hizmete sunacaklarını söyledi.

5 bin 400 metrekaresi kapalı olmak üzere 30 bin metrekare alana inşa edilen otogarın kentteki önemli bir ihtiyacı karşılayacağını belirten Tanğlay, "Otogarımızda 18 peron, 16 ofis, kafeteryalar, mescit, restoran ve etkinlik alanları mevcut. Bitlis'te otogarımız yok. İnşallah ekim ayı itibarıyla otogarımızı halkımızın hizmetine sunacağız. Tatvan Belediyemizin ortak girişimle burayı Bitlis-Tatvan Otogarı olarak yapıyoruz. Çalışmalar devam ediyor. Teslim tarihinden önce hizmete açacağız." diye konuştu.

Hüsrevpaşa Mahallesinde 92 bin metrekare alanda da millet bahçesi yaptıklarını anlatan Tanğlay, burada yürüyüş yolları, çocuklar için oyun parkı, futbol ve basketbol sahaları, etkinlik ve oturma alanları ile gençlik merkezinin yer alacağını bildirdi.

Millet bahçesinin yanına kadın merkezi de yaptıklarını dile getiren Tanğlay, "Bitlis'te ilk defa bu kadar büyük bir yeşil alan sağladık. Millet bahçesinin birinci etabını ağustosta, diğer etabını da ekim veya kasımda halkımızın hizmetine açacağız." dedi.

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