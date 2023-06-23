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BİTLİS (AA) - Bitlis'te bayramlaşma programı düzenlendi.

Valilikte düzenlenen programda konuşan Vali Oktay Çağatay, bugünden itibaren Kurban Bayramı tatilinin başladığını söyledi.

Bazı kurum amirlerinin kentten ayrılacağından dolayı bayramlaşma merasimini bugün düzenlemeye karar verdiklerini belirten Çağatay, "Bitlis'teki 10'ncu bayramım. Bayram öncesi bir deprem geçirdik. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın. Allah bütün şehitlerimize rahmet eylesin, sağlıkla nice güzel bayramlara ulaşmayı nasip etsin. Hepinizin bayramını şimdiden tebrik ediyorum." dedi.

Çağatay, ardından kurum amirleriyle tokalaşarak bayramlarını kutladı.

Programa, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Eyüp Subaşı, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Emniyet Müdürü Celal Özcan, Vali Yardımcısı Furkan Seyman, kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

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