AK Parti Bitlis Milletvekili Bedirhanoğlu, Ahlat'ı ziyareti etti

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BİTLİS (AA) - AK Parti Bitlis Milletvekilli Turan Bedirhanoğlu, Ahlat ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

İlk olarak Ahlat Belediyesini ziyaret eden Bedirhanoğlu, Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, belediye birim amirleri ve belediye meclis üyeleri tarafından karşılandı.



Çaban'dan ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Bedirhanoğlu, Ahlat'ın, bölgede yıldızı parlayan bir ilçe olduğunu ve devletin zirvesini her yıl ağırladığını söyledi.

Bitlis'in gözbebeği olan Ahlat'ın daha da ilerlemesi için çaba göstereceğini belirten Bedirhanoğlu, "Başta sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere devletimizin zirvesi de Ahlat'ı önemsiyor ve her yıl Ahlat'a geliyor. Ahlat'a yapılan yatırımlar devam ediyor. Önümüzdeki yerel seçimlerde tüm belediyelerimizin tekrar AK Partili olması için bütün gücümüzle çalışmalıyız. Bu konuda hepimize görevler düşüyor." diye konuştu.

Daha sonra muhtarların ve vatandaşların taleplerini dinleyen Bedirhanoğlu, Ahlat Belediyesi'nden ayrılarak ilçedeki şehit aileleri ve gazileri ziyaret etti.

Bedirhanoğlu'na, AK Parti Bitlis İl Başkanı Engin Günceoğlu, AK Parti Ahlat İlçe Başkanı Mesut Subaşı, Bitlis İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu ve partililer eşlik etti.

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