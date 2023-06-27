Bitlis Valisi Çağatay'ın, Kurban Bayramı mesajı

BİTLİS (AA) - Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çağatay, mesajında, bereketin, huzurun, manevi hazların, hoşgörü ve kardeşliğin, paylaşmanın, zirve yaptığı bir Kurban Bayramı'na daha erişmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Bayramların, milli ve manevi duyguları canlı tutan, birlik ve beraberliğin pekişmesine vesile olan, örf ve adetlerin renkli tarafını oluşturan müstesna günler olduğunu kaydeden Çağatay, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bayramlar bütün insanlığın sevinci olursa anlam kazanır. Onun için bu kutlu zamanları fırsat bilerek ailemiz, akrabalarımız ve yakınlarımızla hemhal olmalı, sevgi ve merhamete muhtaç yetim, garip ve kimsesizlerin sevinci olmalıyız. Gönül zenginliğimizi bereketlendiren, birlik ve beraberliğimizi pekiştiren bayramlarda yaşadığımız tüm bu güzelliklerin gündelik yaşamımızın birer parçası olmasını dilerim. Milletçe birlik ve beraberliğin, yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerinin verildiği bu bayram günlerinde, aziz şehitlerimiz ve onların bize emaneti olan onurlu ailelerini ve yakınlarını bir kez daha minnetle ve şükranla hatırlamak, kahraman gazilerimiz ve ailelerini unutmamak, akrabalık, komşuluk ve dostluk bağlarını pekiştirmek, aile büyükleri ve tüm sevdiklerimizle kucaklaşmak bizleri daha da güçlü kılacaktır. Kurban Bayramımızın, ülkemize, milletimize huzur getirmesini temenni ediyor, ülkesi ve vatanı için canlarını feda eden şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Hizmet etmekten onur ve mutluluk duyduğum Bitlisli hemşerilerimin ve tüm halkımızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."

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