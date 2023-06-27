Bitlis'te bayram öncesi iş yerleri denetlendi

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BİTLİS (AA) - Bitlis Belediyesi ekipleri, Kurban Bayramı öncesi market, fırın ve tatlı üretimi yapan iş yerlerini denetledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığının korunması ve vatandaşların kaliteli ürünlere ulaşmasının sağlanması amacıyla denetimlerini sürdürüyor.



İş yerlerinde genel hijyen kuralları, ürünlerin son tüketim tarihleri, etiketsiz ürün, kasa-raf fiyat uyuşmazlığı, ilaçlama ve ruhsat gibi birçok konuda kontrollerde bulunan ekipler, tespit edilen eksiklikler için denetim ve ikaz formu düzenledi.

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