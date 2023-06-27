Bitlis Belediye Başkanı Tanğlay'ın Kurban Bayramı mesajı

BİTLİS (AA) - Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı.

Tanğlay, mesajında, Kurban Bayramı'nın birlik ve beraberlik duygularını pekiştirmesi temennisinde bulundu.

Bitlisliler ve tüm İslam alemi için paylaşmanın ve hoşgörünün hakim olduğu sevgi, barış ve huzur dolu bir bayram dileyen Tanğlay, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Yardımlaşma ve dayanışma mevsiminin en güzel esintisini üzerimizde hissettiğimiz, küslüklerin ortadan kalktığı, barışın birleştirici gücünün hakim olduğu, ihtiyaç sahiplerinin her zamankinden daha fazla hatırlandığı Kurban Bayramı'nı hep beraber kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kurban Bayramı'nın, tüm hemşerilerimiz ile birlik ve beraberliğimizi perçinlemesine, barış ve sevgi dolu günlere olan inancımızı yükseltmesine vesile olmasını diliyorum. Bayramın anlamını yaşatarak kırgınlık ve küskünlüklerin sona ermesi, saygı ve sevginin öne çıkmasını temenni ediyorum. Tüm hemşerilerimin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, Bitlis'imize, ülkemize ve tüm dünyaya sağlık, huzur, mutluluk ve barış getirmesini temenni ediyorum."

Bitlislilerin bayramı en iyi şekilde geçirmeleri için hazırlıkların tamamladığını bildiren Tanğlay, ekiplerin bayram boyunca her türlü acil duruma hazır olduğunu aktardı.

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