Bitlis'te Kurban Bayramı tatili nedeniyle oteller tam kapasite doldu

BİTLİS (AA) - Bitlis merkez ve ilçelerinde Kurban Bayramı nedeniyle otellerdeki doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı.



Özel tur firmaları, turizm acenteleri ve özel araçlarıyla kente gelenler, Van Gölü sahilinde ve doğal güzelliklerin bulunduğu alanlarda zamanlarını değerlendirdi.

Tatvan ilçesindeki otel yetkililerinden Nilüfer Demir, otellerindeki odaların tamamının dolduğunu belirtti.

Demir, "İnsanlar sakinlik ve huzur için bölgeyi tercih ediyor. Bitlis il genelindeki otellerin doluluk oranı da yüzde 100'e ulaştı. Bizi tercih ettikleri için herkese teşekkür ediyor ve bayramlarını kutluyoruz." dedi.

Eşi ve çocuğuyla birlikte İstanbul'dan tur aracılığıyla Bitlis'e gelen Yasemin Bıyık, bayram tatilini Van Gölü havzasında değerlendireceklerini söyledi.

Farklı kültürleri tanımak ve yeni yerler görmek istediklerini anlatan Bıyık, "Bu nedenle bölgeye geldik. Çok güzel köylere gidiyoruz, yeni insanlar tanıyoruz. Buradaki halk bizi güler yüzle karşılıyor, çok iyi ve çok sıcaklar. Çocuklar da çok tatlı, bize bakışları çok güzel. Herkese doğu turunu tavsiye ediyorum." diye konuştu.

İzmir'den gelen Çağnur Saktaş da bölgenin beklediğinden daha güzel olduğunu belirterek, "İnsanlar çok samimi. Huzur içinde gezebileceğimiz ve yaşayabileceğimiz yerler olduğunu gördük. Bayram tatili süresince bölgeye dolaşacağız. Çok güzel yerler." değerlendirmesinde bulundu.

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