Tatvan'da bayramlaşma programı düzenlendi

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BİTLİS (AA) - Tatvan Kaymakamlığı öncülüğünde, Tatvan Belediyesi Yaşam Alışveriş Merkezi'nde bayramlaşma programı düzenlendi.



Programda konuşan Kaymakam Remzi Demir ile Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, bayramın tüm insanlığa huzur, kardeşlik, barış ve mutluluk getirmesi temennisinde bulundu.

Garnizon Komutan Vekili Albay Levent Aldatmaz, İlçe Emniyet Müdürü Ersin Tütüncü, İlçe Jandarma Komutanı Soner Ergün, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Uludağ, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Murat Ak, kamu kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve davetlilerin katıldığı program, İlçe Müftüsü Zahit Demirel tarafından dua edilmesi ve yapılan ikramlarla sona erdi.



Program sonrası Kaymakam Demir ile Başkan Geylani, İlçe Jandarma Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü ve yol kontrol noktalarında görev yapan güvenlik güçlerini ziyaret etti, bayramlarını kutladı.

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