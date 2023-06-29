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Bitlis'te tekstil fabrikalarının kalifiye eleman sorunu istihdam garantili kursla çözülüyor

AA

Bitlis'te tekstil fabrikalarının kalifiye eleman sorunu istihdam garantili kursla çözülüyor

BİTLİS (AA) - ŞENER TOKTAŞ - Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) ile Bitlis Tekstil Sanayi ve İş Adamları Derneği iş birliğiyle hayata geçirilen "İstihdam Garantili Tekstil Kursu" projesi ile depremzede, engelli ve kadınlara iş imkanı sağlanıyor.

Tekstil sektörüne kalifiye eleman yetiştirmek ve dezavantajlı kesimlere iş imkanı sağlamak için üniversitede açılan kursa katılanlara, makine dikişi, overlok ve reçme eğitimleri veriliyor.

Üniversitede verilen 6 haftalık eğitimlerin ardından kriterleri yerine getirerek mezun olmaya hak kazanan kursiyerler kentteki fabrikalarda işe başlıyor.

BEÜ Sürekli Eğitim Merkezince yürütülen proje kapsamında açılan kursa katılan aralarında depremzede ve engellilerin de bulunduğu 100 kişiden 65'i istihdam edildi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayhan Yılmaz, AA muhabirine, akademik ve idari araştırma faaliyetlerinin dışında şehre de dokunmak istediklerini, Sürekli Eğitim Merkezi'nin bunun için kurulan bir birim olduğunu söyledi.

İstihdam garantili kursun, sivil toplum kuruluşu desteğiyle gerçekleştirilmesinin de çok önemli olduğunu belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

"Eğitim gören kursiyerlerimiz ilgili kuruluşun desteğiyle iş bulabiliyor. Bu çalışmalar bölgenin ihtiyaçları dikkate alınarak gerçekleştirilmektedir. Sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği geliştirerek farklı alanlarda Bitlis'e hitap eden ve kentin gerçekliklerine uygun projelerle çalışmalarımızı devam ettirmekteyiz. Bu kursta elde ettiğimiz kazanımlar, Bitlis'in kazanımıdır. Mesleki becerisi olmayanlar burada beceri elde ediyor. Sektörün ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte kalifiye eleman yetiştiriyoruz."

Kursta mesleki becerinin yanında kursiyerlerin iş ahlakı ve sorumluluk bilinciyle yetişmelerine katkı sağladıklarını kaydeden Yılmaz, "Rektörümüz Prof. Dr. Necmettin Elmastaş'ın desteğiyle üniversite olarak sürekli eğitim ve diğer merkezlerimizin aracılığıyla Bitlis'imize katkı sağlamak ve dokunmak istiyoruz. Umarım başka projelerle de Bitlis'e ve halkımıza dokunacağız." dedi.

- "Kursu tamamlayan herkesi işe yerleştireceğiz"

Sürekli Eğitim Merkezi Öğretim Görevlisi Esra Dursun ise BEÜ ile Bitlis Tekstil Sanayi ve İş Adamları Derneği yaptıkları projeyi Halk Eğitim Merkezinin desteğiyle yürüttüklerini belirtti.

Eğitimlere katılan 100 kişiden 65'inin mezun olmayı başardığını anlatan Dursun, "Bu kurs yüzde 100 istihdam garantili. Mezun olanların tamamı çok kısa sürede fabrikalara yerleştirilerek işe başladı. Bunların içinde kadınlar pozitif ayrıcalıklı olmak üzere depremzede ve 2 engelli kardeşimiz var. Özellikle dezavantajlı kesimlere ek destek vererek çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Şimdi 20 kişi kursta eğitim görüyor. Kursu tamamlayan herkesi işe yerleştireceğiz." diye konuştu.

Derneğin talebi üzerine kursa katılanlara tekstil alanında makine dikişi, overlok ve reçme eğitimi verdiklerini ifade eden Dursun, şunları kaydetti:

"Yetiştirdiğimiz personel direkt iş başı yaptığı için tekstilcilerin eğitim maliyeti ve zamanları heba olmuyor. Tekstilciler masraf etmeden bizden yetişmiş personeli alıyor. Müracaatları ben alıyorum. Başvuranlar şartsız ve ücretsiz gelip kursa başlıyor. Talep güzel ama daha tabana yaymak için çalışma yürütüyoruz. En son işe yerleştirdiğimiz bir hanımefendinin kendisi, kocası ve çocuğu engelliydi. Böyle bir aileyi ayakta tutmak için üniversitemizin ve derneğin yaptığı bu çalışma çok güzel. Proje kapsamında özellikle dezavantajlı kesimlere elimizi uzatıyoruz. Engelli kardeşlerimiz istediklerinde gelip atölyemizden faydalanabilir. Dikim, tadilat ve ne isterlerse hepsini ücretsiz yapıyoruz."

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