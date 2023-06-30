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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nemrut Krater Gölü'nde bayram yoğunluğu yaşanıyor

AA

Nemrut Krater Gölü'nde bayram yoğunluğu yaşanıyor

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan, dünyanın ikinci, Türkiye'nin en büyük krater gölü olma özelliğini taşıyan Nemrut Krater Gölü'nde Kurban Bayramı dolayısıyla ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan 2 bin 250 rakımlı Nemrut Kalderası, doğal güzellikleriyle ilgi çekiyor.

Bayram tatilinde kalderanın yeşil örtüsüyle bütünleşen Nemrut Krater Gölü'ne gelmeyi tercih eden yerli ve yabancı ziyaretçiler, doğayla iç içe zaman geçiriyor.

Ağrı'nın Patnos ilçesinden gelen Mehmet Sosa, AA muhabirine, Nemrut'un manzarasının çok güzel olduğunu söyledi.

İlk defa gördüğü Nemrut'a her yıl gelmeyi planladığını belirten Sosa, "Gönül rahatlığıyla gelmişiz, geziyoruz. Güzel yerler, çok beğendik. Herkesin gelmesini istiyoruz. Patnos'tan burayı ziyaret etmek için geldik. Herkese de tavsiye ediyoruz." dedi.

Ailesi ve arkadaşlarıyla Van'dan gelen İbrahim Güleryüz de bayram tatili dolayısıyla düzenledikleri Van Gölü turu kapsamında krater gölünü de görmek istediklerini dile getirdi.

Güleryüz, "Burası bir doğa harikası. Nemrut'u da tatil programımıza ekledik. Herkese gelmelerini tavsiye ediyoruz. Gezilmesi, görülmesi gereken yer." ifadesini kullandı.

Ziyaretçilerden Ahmet Hamdullah Ekin de gölün ve dağların manzarasının eşsiz olduğunu vurgulayarak, "Bu havayı hep birlikte soluyoruz. Van'dan geldik. Burada büyük bir kalabalık var. İnsanlar bu güzellikleri görmek için her yerden geliyor." diye konuştu.

Nemrut'u çok beğendiklerini ifade eden Vanlı Yusuf Sadıksoy da Nemrut'ta fotoğraf ve video çekerek eşsiz güzelliği kayıt altına aldıklarını dile getirdi.

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