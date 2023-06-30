Bitlis'te "55. Tatvan Doğu Anadolu Fuarı Kültür ve Sanat Festivali" başladı

Demir yollarında neden taşlar olur?

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BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde bu yıl 55'incisi düzenlenen "Tatvan Doğu Anadolu Fuarı Kültür ve Sanat Festivali" başladı.

Tatvan Belediyesi tarafından organize edilen festivalin açılışı, Yaşam Alışveriş Merkezi önünden Tatvan sahilindeki fuar alanına kadar yapılan kortej yürüyüşüyle gerçekleştirildi.

İşletme Parkı girişinde kurdelenin kesilmesiyle devam eden programda konuşan Kaymakam Remzi Demir, doğunun incisi ve turizm merkezi Tatvan'da düzenlenen etkinlikte vatandaşlarla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Çok güzel bir atmosferde fuar coşkusunu hep birlikte yaşadıklarını aktaran Demir, "Birbirinden farklı etkinliklerle gerçekleştirilecek güzel bir organizasyon olacak. Bölgenin ve Tatvan'ın tanıtımına büyük katkı sunacak organizasyonda emeği olan belediye başkanımızı ve ekibini yürekten kutluyorum." dedi.

Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani ise Tatvan'ın kültür ve sanatın şehri olduğunu, bu tür etkinliklerle bölgenin cazibe merkezi haline geldiğini ifade etti.

Görevde oldukları 4 yıllık sürede altyapı sorununu çözdüklerini anlatan Geylani, şöyle konuştu:

"Bölgenin en büyük mesire alanını Tatvan'ımızda yaptık. Kapalı ve açık tenis kortları, futbol sahası, yüzme havuzu, sporcu fabrikası, semt spor sahaları, parklar, yeşil alanlar ve benzeri çok sayıda eseri ilçemize kazandırdık. Tarihi işletme otelini hizmete hazır hale getirdik. Kadınlar plajı, millet bahçesi, yeni çarşı, güneş santrali, otogar ve şehir mezarlığı projesi çalışmalarımız ile inşaatlar sürüyor. Aynı zamanda kültür ve sanat etkinliklerimiz de devam ediyor."

Konuşmaların ardından 15 ilden halk oyunları ekiplerinin katılımıyla gösteri yapıldı.

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Doğu Anadolu Bölge Koordinatörü Maşallah Sönmez, fuar organizasyonu kapsamında her yıl halk oyunları yarışması düzenlediklerini dile getirdi.

Konserlerin de düzenleneceği fuar organizasyonunun farklı etkinliklerle 3 gün devam edeceği belirtildi.

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