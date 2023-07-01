Tatvan'da Kabotaj ve Denizcilik Bayramı kutlandı

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BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde "1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı" kutlandı.

Kaymakamlık bahçesinde Atatürk Anıtı'na Tatvan Liman Başkanlığı çelenginin sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemiyle ilgili konuşmaların ardından Van Gölü'nde tekne turu yapıldı, göle çelenk bırakıldı.

Programa, Kaymakam Remzi Demir, Tatvan Belediye Başkan Yardımcısı Necdet Ökmen, Tatvan Liman Başkanı Abdurrahman Aki, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Tatvan Seydi Ali Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ve davetliler katıldı.

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