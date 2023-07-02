Bitlis'te 10 köy ve mezralarında sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bitlis'te 10 köy ve mezralarında sokağa çıkma yasağı ilan edildi

AA

Bitlis'te 10 köy ve mezralarında sokağa çıkma yasağı ilan edildi

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Hizan ilçesinde 10 köy ve bağlı mezralarında ikinci emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, ilçe sınırlarındaki Bilgili, Yaylacık, Sarıbal, Yeniçay, Yolbilen, Çalışkanlar, Gedik, Akyazı, Erencik ve Otluk köy ve mezralarında sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Köy ve mezraları bölgelerinde bölücü terör örgütü mensuplarının bulunduğu, barınma amaçlı sığınak ve barınak tesis ettikleri bilgisinin alınması neticesinde, bahse konu bölgelerde örgüt mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince, bugün saat 21.00'den itibaren ikinci emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tatvan Doğu Anadolu Fuarı Kültür ve Sanat Festivali sürüyor
YEREL HABERLER Tatvan Doğu Anadolu Fuarı Kültür ve Sanat Festivali ...
Nemrut Kalderası ve Krater Gölü'ne gelenlere çöp poşeti ve eldiven dağıttılar
YEREL HABERLER Nemrut Kalderası ve Krater Gölü'ne gelenlere çöp ...
Tatvan'da Kabotaj ve Denizcilik Bayramı kutlandı
YEREL HABERLER Tatvan'da Kabotaj ve Denizcilik Bayramı kutlandı
Bitlis'te "55. Tatvan Doğu Anadolu Fuarı Kültür ve Sanat Festivali" başladı
YEREL HABERLER Bitlis'te "55. Tatvan Doğu Anadolu Fuarı Kültür ve ...
Nemrut Krater Gölü'nde bayram yoğunluğu yaşanıyor
YEREL HABERLER Nemrut Krater Gölü'nde bayram yoğunluğu yaşanıyor
Bitlis'teki Nemrut Kalderası ve Krater Gölü için "Nemrut Eylem Planı" başlatılıyor
YEREL HABERLER Bitlis'teki Nemrut Kalderası ve Krater Gölü için ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.