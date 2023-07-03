Ahlat'ta yaz Kur'an kursları başladı

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BİTLİS (AA) - Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen yaz Kur'an kursları Bitlis'in Ahlat ilçesinde başladı.

Şehit Eren Öztürk Camisi'nde düzenlenen açılış programına katılan Kaymakam Batuhan Bingöl, öğrencilere başarı diledi.

İlçe Müftüsü Mehmet Fudayil Uyanık ise "Yaz Kur'an kurslarımızda eğitim vermeye başladık. Kayıtlar 10 Temmuz'a kadar devam edecek. Kurslarımızın hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Programa Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, protokol üyeleri ve davetliler katıldı.

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