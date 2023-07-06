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        Bitlis'te 10 köy ve mezralarında ilan edilen sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

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        Giriş: 06.07.2023 - 21:01
        Bitlis'te 10 köy ve mezralarında ilan edilen sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

        BİTLİS (AA) - Bitlis'in Hizan ilçesinde 10 köy ve bağlı mezralarında ilan edilen sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

        Valilikten yapılan açıklamada, Bilgili, Yaylacık, Sarıbal, Yeniçay, Yolbilen, Çalışkanlar, Gedik, Akyazı, Erencik ve Otluk köyleri ve mezralarında 2 Temmuz’da sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtildi.

        Açıklamada şunlar kaydedildi:

        "Köy ve mezralarda bölücü terör örgütü mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığınak/barınak tesis ettikleri bilgisi alınması neticesinde, bahse konu bölgelerde teröristlerin yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 2 Temmuz Pazar günü saat 21.00'den itibaren ilan edilen sokağa çıkma yasağı, 6 Temmuz Perşembe günü saat 21.00'den itibaren kaldırılmıştır."

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