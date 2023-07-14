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        Bitlis'te "jandarma" yazılı gömlekle sosyal medyada paylaşım yapan düzensiz göçmen yakalandı

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde üzerinde "jandarma" yazılı gömlekle sosyal medyada paylaşım yapan düzensiz göçmen, yakalandı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2023 - 20:57
        Bitlis'te "jandarma" yazılı gömlekle sosyal medyada paylaşım yapan düzensiz göçmen yakalandı

        BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde üzerinde "jandarma" yazılı gömlekle sosyal medyada paylaşım yapan düzensiz göçmen, yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, sosyal medyada "jandarma" yazılı gömlekle paylaşımda bulunan düzensiz göçmenle ilgili çalışma başlatıldı.

        Afganistan uyruklu olduğu tespit edilen düzensiz göçmen Tatvan ilçesinde güvenlik güçlerince yakalandı.

        Düzensiz göçmenin sınır dışı edilmesi için İl Göç İdaresi Müdürlüğünce çalışma başlatıldı.

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