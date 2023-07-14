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        Tatvan'da ayakkabı tamir ustası 40 yıldır mesleğini sürdürüyor

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2023 - 21:04
        Tatvan'da ayakkabı tamir ustası 40 yıldır mesleğini sürdürüyor

        BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde ayakkabı tamir ustası Cesim Gülmez, 40 yıldır mesleğini sürdürüyor.

        İlçe merkezinde 5 metrekarelik dükkanda 40 yıl önce ayakkabı tamirine başlayan Gülmez, babasından öğrendiği mesleği yıllardır yaşatmaya çalışıyor.

        Geçimini sağladığı işine sabah erken saatlerde başlayan Gülmez, akşama kadar ayakkabı tamir ediyor.

        Mesleğini çok sevdiğini anlatan Gülmez, "Önceleri iğne, pense ve iplik kullanarak el işi becerisiyle ayakkabı tamiri yapıyordum. Sonra el makinelerini kullanarak mesleğini sürdürdüm. Babamın mesleğini 40 yıldır yapıyorum ve bu işi yapmaktan memnunum." dedi.

        Kazandığıyla 6 çocuğuna baktığını belirten Gülmez, "Tatvan halkı iyi ve anlayışlı. Pençe değişimi, arızalı fermuar onarımı, ayakkabı dikişi, yama ve onarım işi yapıyorum. Mevcut dükkanım 5 metrekare ve ben burada kazandıklarımla ailemi geçindirebiliyorum." diye konuştu.

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