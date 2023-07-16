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        Ahlat'ta şehitlik ziyaret edildi

        Bitlis'in Ahlat ilçesinde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında şehitlik ziyaret edildi.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2023 - 00:56
        Ahlat'ta şehitlik ziyaret edildi

        BİTLİS (AA) - Bitlis'in Ahlat ilçesinde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında şehitlik ziyaret edildi.

        Ahlat Şehit Aileleri ve Gaziler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini ziyaret eden Kaymakam Batuhan Bingöl ve beraberindekiler, daha sonra Ahlat Şehitliğini ziyaret etti.

        Burada şehit yakınları, gaziler ile vatandaşlar Kur'an-ı Kerim tilaveti dinleyerek, şehitler için dua etti.

        Programa Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, Cumhuriyet Savcıları Muhammet Talha Yılmaz ile Mehmet Can Fidan, kurum amirleri, şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

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