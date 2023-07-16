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        Hizan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği düzenlendi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2023 - 01:13
        Hizan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği düzenlendi

        BİTLİS (AA) - Bitlis'in Hizan ilçesinde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

        Cumhuriyet İlkokulu bahçesinde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

        Kaymakam Nurhalil Özçelik'in günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından ilahiler okundu, 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili sinevizyon izletildi.

        Programa, Kaymakam Adayı Zübeyde Aslan, Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik'in eşi Rabia Dinçer Özçelik, Hizan Belediye Başkanı Cezail Aktaş, Cumhuriyet Savcısı İsmail Özcan, İlçe Emniyet Amiri Mahmut Metin Eyidoğan, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Bitlis Şubesi Başkanı Yusuf Özdemir, Anadolu Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Başkanı Methi Özdemir, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, şehit ve gazi aileleri ile vatandaşlar katıldı.

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