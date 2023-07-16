Ahlat'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Ahlat ilçesinde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla program düzenlendi.

Belediye önünden yapılan bayraklı yürüyüşte vatandaşlar, 200 metrelik Türk bayrağı ile tekbir getirerek "şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları attı.

Yürüyüşün ardından ilçenin yukarı çarşı meydanında devam eden program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Kaymakam Batuhan Bingöl, programda yaptığı konuşmada, "15 Temmuz, vatanımızın bölünmez bütünlüğünün, milletimizin azim ve kararlılığının, milli birlik ve beraberliğinin bütün dünyaya bir kez daha gösterildiği bir tarih, dünya toplumlarına ve devletlerine ders veren bir destandır. Demokrasimize kast eden, birlik ve beraberliğimizi yok etmek isteyen, büyük ve kutlu yürüyüşümüzü engellemek isteyen iç ve dış bütün hainlere karşı iman dolu göğüsleri ile dimdik ayakta duran ve bu uğurda şahadete eren aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, kahraman gazilerimizi minnetle anıyorum." dedi.

Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, programa katılanlara teşekkür ederek, "Unutturmayacağız, hiçbir suretle bunu milletimizin hafızasından silmeyeceğiz. Onu güç ve kudret sembolü olarak muhafaza edeceğiz. Tüm terör örgütleriyle birlikte içtima ettiler. Alayı bir araya geldi ama ne millete ne Cumhurbaşkanına ve bu ülkeye zarar vermeyi başaramadılar." ifadelerini kullandı

Konuşmaların ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden törende, mehteran gösterisi yapıldı ve öğrenciler tarafından şiirler okundu.