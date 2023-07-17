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        Bitlis'te tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2023 - 17:10
        Bitlis'te tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

        BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Cumhuriyet Mahallesi'ndeki kara yolu kavşağında Tatvan'dan Ahlat istikametine giden 33 EEG 29 plakalı tır ile 76 AAK 205 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

        Kazada devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Tatvan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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