Tatvan'da sık sık kazaların yaşandığı kavşak yenileniyor

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde sık sık trafik kazalarının yaşandığı Doğumevi Kavşağı'nda yenileme çalışması başlatıldı.

Bölgeye gelerek çalışmalar hakkında bilgi alan AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu, yaptığı açıklamada, kavşakta yıllardır trafik kazalarının yaşandığını söyledi.

Çalışmaların trafiği önemli ölçüde rahatlatacağını ifade eden Bedirhanoğlu, "6-7 aylık bir sürede projenin büyük kısmının tamamlanması planlanıyor ama tamamının yapımı daha uzun bir süre alacak. Çünkü çevre yolu bağlantıları var ve üç kavşak yapılacak. Tatvan Küçük Sanayi Sitesi kavşağı da bu projeye dahil. Orada da bir düzenleme yapılıyor, Ahlat yönüne doğru da 500 metre ileriye kadar da bir düzenleme yapılacak. İlçemize şimdiden hayırlı olsun." dedi.

Bedirhanoğlu, Çevre Yolu Projesinin de sürdüğünü belirtti.

"Tatvan Çevre Yolu Projesini hızlandırmak için gerekli görüşmeleri yaptım. Bu büyük bir projedir. İnşallah çevre yolu problemini de hızlı bir şekilde çözeceğiz. Bitlis ve tüm ilçelerimizde 21 yıldır devam eden hizmet ve eser siyasetini bundan sonra da hızla devam ettireceğiz. Bitlisli kardeşlerimiz hizmetlerin en iyisine layık. İnşallah daha güzel hizmetlerle vatandaşlarımızı buluşturacağız." ifadelerini kullanan Bedirhanoğlu, daha güzel bir Bitlis için el birliğiyle çalışacaklarını kaydetti.