Ahlat'ta kiraz hasadı başladı

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Ahlat ilçesinde kiraz hasadı başladı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nihat Keskin, Seyrantepe köyünde hasadı yeni başlayan kiraz bahçelerini ziyaret etti.

Keskin, gazetecilere, Türkiye'de en geç kiraz hasadının Ahlat'ta yapıldığını söyledi.

Hasat çalışmalarının başladığını belirten Keskin, "Bahçemizin bulunduğu yerin yüksekliği yaklaşık 1950 metre. Zira ülkemizde en geç hasadı yapılan kirazlardan birisi de içinde bulunduğumuz Seyrantepe köyünde gerçekleşmekte. Hasadına başlanılan bahçemizde yaklaşık 10 gün daha hasat devam edecek. Bahçemiz 12 dekar büyüklüğünde. Bu yıl beklediğimiz rekolte yaklaşık 25 ton." dedi.

Kiraz üreticisi Ali Rıza Çağlar ise 800 ağacının bulunduğunu belirterek, "Rakım yüksekliğinden dolayı geç olgunlaşan kirazlarımızı yeni toplamaya başladık. Türkiye genelinde her yerde bittikten sonra bizde kiraz hasadı başlıyor. Kiraz kalitemiz çok iyi, çevre illerimize satmaktayız. Gece ve gündüz sıcaklıklarında ciddi bir farklılık olduğu için kirazlarımızın tat ve aromaları çok güzel oluyor. Geçen yıla nazaran ürünümüz iki kat daha fazla, çok memnunuz." diye konuştu.