Ahlat'ta yaşayan engelliler Çanakkale'yi gezdi

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Ahlat ilçesinde yaşayan engelliler, "Engelleri Birlikte Aşıyoruz Projesi" kapsamında Çanakkale'yi gezdi.

Kaymakamlık ile Ahlat Engellilerle El Ele Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından hazırlanan, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumlarla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen proje çerçevesinde ilçedeki engelliler Çanakkale'ye götürüldü.

Engelliler, Çanakkale'de tarihi ve doğal güzellikleri gezdi.

Dernek Başkanı Neslihan Akdemir, "Ahlat Kaymakamlığımızla ortak bir çalışmamızdı. Burada olmaktan çok mutluyuz. Bu projeyi yürütmekten çok gururluyuz. Engellilerimizde çok duygulandılar. Çünkü çok tarihi bir noktaya gittik." dedi.

Geziye katılan engelliler ise Çanakkale'yi gezme fırsatı buldukları için çok mutlu olduklarını ifade ederek, emeği geçen herkese teşekkür ettiler.