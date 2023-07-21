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        Ahlat Kaymakamı Bingöl, LGS'de 500 tam puan alan öğrenciyi ziyaret etti

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 15:25
        Ahlat Kaymakamı Bingöl, LGS'de 500 tam puan alan öğrenciyi ziyaret etti

        BİTLİS (AA) - Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında 500 tam puan alan Yusuf Arda Akyürek'i evinde ziyaret ederek, tebrik etti.

        Tüm soruları doğru yanıtlayıp 500 puan alarak 562 öğrencinin arasında yer alan Yunus Ensari İlköğretim Okulu öğrencisi Yusuf Arda Akyürek, Gebze Tübitak Fen Lisesi'nde eğitim hayatına devam edecek.

        Öğrenciyi evinde ziyaret eden Kaymakam Bingöl ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden, Akyürek'i tebrik ederek başarısının devamını diledi.

        Burada bir süre öğrenci ve ailesiyle sohbet eden Bingöl, Akyürek'e tam altın hediye ederek, plaket takdim etti.

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