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        Ahlat'ta yaz kurslarına katılan öğrenciler tarihi mekanları gezdi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 15:27
        Ahlat'ta yaz kurslarına katılan öğrenciler tarihi mekanları gezdi

        BİTLİS (AA) - Ahlat Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğündeki yaz kurslarına katılan kız öğrencilere yönelik gezi ve piknik programı düzenlendi.

        Ahlat Aile Destek Merkezi bünyesindeki ahşap boyama, tezhip, resim, din eğitimi kurslarında 45 öğrenci eğitim alıyor.

        Yaz kurslarına katılan öğrencilerin moral ve motivasyonunu artırmak amacıyla gezi ve piknik programı düzenlendi.

        Halk Eğitimi Merkezi Müdür Yardımcısı Güven Ayber koordinasyonunda öğrenciler, dünyanın en büyük Türk İslam mezarlığı olan Selçuklu Meydan Mezarlığı başta olmak üzere tarihi mekanları gezdi.

        Gezinin ardından öğrenci ve eğitmenler Millet Bahçesi'nde piknik yaptı.

        Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Namık Kemal Dumanlı, yaptığı açıklamada, yaz kurslarına yoğun bir ilgi olduğunu belirterek, "Şu an Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan çeşitli alanlarda yaz kurslarımız devam ediyor. Öğrencilerimizin yaz boyunca gelişimlerine katkı sağlayacak eğitimlerin yanı sıra tarihi ve kültürel geziler de düzenliyoruz. Böylece yaşadıkları şehrin doğasını ve tarihini de gezerek öğreniyorlar." dedi.

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