Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıl dönümü etkinliklerle kutlanacak
BİTLİS (AA) - Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yılı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlenecek.
Öğretmenevinde düzenlenen programda, gazetecilerle bir araya gelen Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü "Büyük Bitlis Buluşmaları" adı altında düzenleyecekleri etkinliklere kutlayacaklarını söyledi.
Etkinliğe katılacak vatandaşların güzel vakit geçirmesini sağlamayı amaçladıklarını belirten Tanğlay, şunları kaydetti:
"5 Ağustos saat 16.30'da kortej yürüyüşüyle başlayacak olan 4 günlük programımız 8 Ağustos akşamı konserlerle sona erecek. Yemek yarışmamız, çocuklarımız için geleneksel hale getirdiğimiz sünnet şölenimiz olacak. Komşu illerden gelenler stant açarak kültürlerini misafirlere tanıtacak. Bitlis Lisesi'nin bahçesinde kuracağımız oyun parklarında çocuklarımız 4 gün boyunca eğlenceli vakit geçirecek. Birbirinden kıymetli sanatçılarımız konser verecek."
Kutlama kapsamında Nemrut, Ahlat ve Tatvan gezisi de düzenleyeceklerini aktaran Tanğlay, etkinliklere destek veren Vali Oktay Çağatay ile Eğitim ve Tanıtma Vakfı Başkanı Ahmet Eren'e teşekkür etti.