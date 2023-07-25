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        Van'da yıldırımın isabet ettiği çoban hayatını kaybetti

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 20:20
        Van'da yıldırımın isabet ettiği çoban hayatını kaybetti

        VAN (AA) - Van'ın Erciş ilçesinde hayvanları otlatan çoban, yıldırımın isabet etmesi sonucu öldü.

        Erciş'in Düvenci köyü sınırlarındaki Meydan Boğazı Yaylası'nda hayvanları otlatan 25 yaşındaki çoban Bülent Barut'a yıldırım isabet etti.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, Barut'un yıldırımın isabet etmesi sonucu hayatını kaybettiğini belirledi.

        Barut'un cenazesi, ambulansla Erciş Rıdvan Çevik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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