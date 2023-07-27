Van Gölü'nde yapılan tekne turları turistlerin gözdesi

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesine gelen misafirler, Van Gölü'nde düzenlenen tekne turlarına rağbet gösteriyor.

Tekne işletmecisi Esat Dindar, yaptığı açıklamada, her yıl mayısta Van Gölü'nde tekne turlarının başladığını söyledi.

İl dışından gelen vatandaşların turları tercih ettiğini anlatan Dindar, "Tekne turlarımız eylüle kadar sürüyor. Müşterileri Van Gölü'nde tekneyle gezdiriyoruz. Her tur 25 dakika sürüyor. Ayrıca, doğum günü kutlaması, evlilik teklifi gibi etkinlikler için de tekne özel olarak kiralanıyor. Bazı aileler tekne kiralayıp özel olarak koylara giderek orada yüzüyorlar." dedi.

Tekne turuna katılanlardan Hüseyin Kara ise "Çocuğumla sürekli tekne turuna çıkıyoruz. Van Gölü ile Nemrut Dağı'nın eşsiz manzarası eşliğinde tur düzenleniyor. Sahil ve şehir manzarasını izlemek için güzel bir tur." diye konuştu.