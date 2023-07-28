Oyuncu Wilma Elles, Bitlis'i gezdi

BİTLİS (AA) - Oyuncu Wilma Elles, Bitlis'in Ahlat ilçesindeki tarihi ve doğal güzellikleri ziyaret etti.

Ailesiyle Bitlis'e gelen Elles, Ahlat ilçesinde Van Gölü'ne girdi.

Abdurrahman Gazi Türbesi ve tarihi Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı gezen Elles, sevenleriyle fotoğraf çektirdi.

Elles, gazetecilere, Van Gölü'ne hayran kaldığını, yöre halkını da çok sevdiğini söyledi.

Bitlis'e eşiyle geldiğini anlatan Elles, şöyle konuştu:

"2022'de Mehmet Şah Çelik ile evlendik. Çok mutluyum. Ailesini ve Bitlis'i çok beğendim. Çok iyi insanlar. Bitlis çok tarihi bir yer. Şu anda çok önemli bir yer olan Selçuklu Mezarlığı'ndayız. Burada saygı bambaşka bir şey. İnsanlar birbirine çok sahip çıkıyor. Burada olmaktan son derece mutluyum. Artık benim kimliğimde de Bitlis yazıyor. Yine Van Gölü çok harika. Sodalı ve tertemiz bir suyuyla ferahlatıyor. O kadar büyük bir göl ki şaşırıyorum. Çok daha fazla bilinmesi lazım diye düşünüyorum. Çok etkileyici."