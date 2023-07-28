Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Oyuncu Wilma Elles, Bitlis'i gezdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 09:33
        Oyuncu Wilma Elles, Bitlis'i gezdi

        BİTLİS (AA) - Oyuncu Wilma Elles, Bitlis'in Ahlat ilçesindeki tarihi ve doğal güzellikleri ziyaret etti.

        Ailesiyle Bitlis'e gelen Elles, Ahlat ilçesinde Van Gölü'ne girdi.

        Abdurrahman Gazi Türbesi ve tarihi Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı gezen Elles, sevenleriyle fotoğraf çektirdi.

        Elles, gazetecilere, Van Gölü'ne hayran kaldığını, yöre halkını da çok sevdiğini söyledi.

        Bitlis'e eşiyle geldiğini anlatan Elles, şöyle konuştu:

        "2022'de Mehmet Şah Çelik ile evlendik. Çok mutluyum. Ailesini ve Bitlis'i çok beğendim. Çok iyi insanlar. Bitlis çok tarihi bir yer. Şu anda çok önemli bir yer olan Selçuklu Mezarlığı'ndayız. Burada saygı bambaşka bir şey. İnsanlar birbirine çok sahip çıkıyor. Burada olmaktan son derece mutluyum. Artık benim kimliğimde de Bitlis yazıyor. Yine Van Gölü çok harika. Sodalı ve tertemiz bir suyuyla ferahlatıyor. O kadar büyük bir göl ki şaşırıyorum. Çok daha fazla bilinmesi lazım diye düşünüyorum. Çok etkileyici."

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Fahiş fiyat, stokçuluk ve aldatıcı reklamlara 361 milyon TL ceza
        Fahiş fiyat, stokçuluk ve aldatıcı reklamlara 361 milyon TL ceza
        Kemer yangını 4'üncü gününde! Müdahale sürüyor
        Kemer yangını 4'üncü gününde! Müdahale sürüyor
        "Talepte düşüş yok, erişebilirlikte sorun var"
        "Talepte düşüş yok, erişebilirlikte sorun var"
        Biden oğlu için af yetkisini kullanmayacak
        Biden oğlu için af yetkisini kullanmayacak
        Pandemiden bu yana ilk kez!
        Pandemiden bu yana ilk kez!
        Merkez'den asgari ücret hesabı
        Merkez'den asgari ücret hesabı
        'En küçük koşucu' keşfedildi!
        'En küçük koşucu' keşfedildi!
        Yaklaşık 20 yıl sonra ilk: Singapur'da bir kadın idam edildi
        Yaklaşık 20 yıl sonra ilk: Singapur'da bir kadın idam edildi
        Üç aşk tek cevap: Her şey yolunda
        Üç aşk tek cevap: Her şey yolunda
        Merkez Bankası yönetiminde değişiklik
        Merkez Bankası yönetiminde değişiklik
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        2 bölgede yağmur, güneyde sıcak, batıda rüzgar var
        2 bölgede yağmur, güneyde sıcak, batıda rüzgar var
        Görevimiz İptal
        Görevimiz İptal
        BM Genel Sekreteri: Küresel ısınma çağı bitti, küresel kaynama çağına girdik
        BM Genel Sekreteri: Küresel ısınma çağı bitti, küresel kaynama çağına girdik
        "Param yok" dedi, taksiciyi tokatladı
        "Param yok" dedi, taksiciyi tokatladı
        Şenol Güneş'ten transfer açıklaması!
        Şenol Güneş'ten transfer açıklaması!
        Wanda Nara müjdeyi verdi!
        Wanda Nara müjdeyi verdi!
        Kuralları hiçe sayan sürücü kıskıvrak yakalandı
        Kuralları hiçe sayan sürücü kıskıvrak yakalandı
        Timur'dan Fenerbahçe'ye flaş yanıt
        Timur'dan Fenerbahçe'ye flaş yanıt
        Covid-19'un belirtileri değişti!
        Covid-19'un belirtileri değişti!

        Benzer Haberler

        Van Gölü'nde yapılan tekne turları turistlerin gözdesi
        Van Gölü'nde yapılan tekne turları turistlerin gözdesi
        LGS'de 500 tam puan alan Bitlisli öğrenci, TÜBİTAK Fen Lisesi'ne gidecek
        LGS'de 500 tam puan alan Bitlisli öğrenci, TÜBİTAK Fen Lisesi'ne gidecek
        Bitlis Valisi Çağatay'dan jandarma personeline moral ziyareti
        Bitlis Valisi Çağatay'dan jandarma personeline moral ziyareti
        Van'da yıldırımın isabet ettiği çoban hayatını kaybetti
        Van'da yıldırımın isabet ettiği çoban hayatını kaybetti
        Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıl dönümü etkinliklerle kutlanacak
        Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıl dönümü etkinliklerle kutlanacak
        İşçi olarak ayrıldığı köyünde kurduğu atölyede 60 gence istihdam sağladı
        İşçi olarak ayrıldığı köyünde kurduğu atölyede 60 gence istihdam sağladı