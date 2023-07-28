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        Hamallık yaparak satın aldığı değirmende 40 yıldır ter döküyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 11:06
        Hamallık yaparak satın aldığı değirmende 40 yıldır ter döküyor

        BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde yaşayan 66 yaşındaki Abdullah Ak, 40 yıldır değirmende arpa ve buğday öğüterek ailesinin geçimini sağlıyor.

        İlçenin Sahil Mahallesi'nde yaşayan Ak, 40 yıl önce hamallık yaparak biriktirdiği parayla değirmen satın aldı.

        Dokuz çocuk babası Ak, yıllardır değirmeninde çiftçilerin getirdiği arpa ve buğdayı öğüterek un haline getiriyor.

        Geçimini değirmeninde çalışarak sağlayan Ak, gazetecilere, işini severek yaptığını ve düzenli çalıştığı için kendisini güçlü hissettiğini söyledi.

        Değirmende çalışmanın yorucu bir iş olduğunu anlatan Ak, "Muş'un Bulanık ilçesine bağlı Söğütlü köyünden gelerek Tatvan'a yerleştim. O dönemler yük indirip bindirme işi yaparak para biriktirdim. Hamallıkla biriktirdiğim parayla bu değirmeni satın aldım. 40 yıldır bu işi yapıyorum ve bu sürede 9 çocuğumu büyüttüm. Emekli oldum ama halen çalışıyorum. Allah güç kuvvet verdikçe bu işi yapmaya devam edeceğim." dedi.

        Buğday öğütmek için gelen Biret Balkın, "Abdullah Ak çok iyi bir değirmenci. Yıllardır müşterisiyim. Buğdayımızı ve arpamızı getirip burada öğütüyoruz. İşine önem veriyor, temiz işi yapıyor." ifadelerini kullandı.

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