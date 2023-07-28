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        Bitlis'te atıl elektrik panoları, kuş yuvasına dönüştürülüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 13:20
        Bitlis'te atıl elektrik panoları, kuş yuvasına dönüştürülüyor

        BİTLİS (AA) - Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş (VEDAŞ) Bitlis Müdürlüğü, atıl durumdaki elektrik panolarını kuş yuvalarına dönüştürüyor.

        İl genelinde enerji alt yapısını güçlendirmek amacıyla çalışmalarını sürdüren VEDAŞ, doğa ve çevre bilinci oluşturmak için de sosyal sorumluluk projelerini hayata geçiriyor.

        VEDAŞ personeli, atıl durumdaki panolardan yaptıkları kuş yuvalarını, vinç yardımıyla Tatvan Belediyesi Mesire Alanı'ndaki ağaçlara astı.

        VEDAŞ İl Müdürü Bahadır Demir, gazetecilere, bu yıl il merkezi ile Tatvan, Ahlat ve Adilcevaz ilçelerinde 300 milyona yakın yatırım yaptıklarını söyledi.

        Enerji alt yapısına yaptıkları yatırımların yanı sıra doğaya ve çevreye de dokunmayı ihmal etmemeye çalıştıklarını anlatan Demir, "Atıl durumdaki eski elektrik panolarımızı kanatlı hayvanlarımız için kışın yaşayabilecekleri mekanlar ve yuvalar haline getirmeye çalışıyoruz. Bu bağlamda Tatvan Belediyemizin yaptığı mesire alanına bu panolarımızı yerleştirdik. Enerji alt yapısına sağladığımız yatırımlardan ziyade doğaya yaptığımız bu dokunuşla da kanatlı hayvanlarımızı unutmamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Demir, 150'yi aşkın atıl durumdaki panoyu kanatlı hayvanlar için yuvaya dönüştürdüklerini kaydetti.

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