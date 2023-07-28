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        Bitlis'te hükumet konağı önünde kontrollü patlatılan poşetten ders kitapları çıktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 17:16
        Bitlis'te hükumet konağı önünde kontrollü patlatılan poşetten ders kitapları çıktı

        BİTLİS (AA) - Bitlis'in Güroymak ilçesinde hükûmet konağı önüne bırakılan poşet, polis ekiplerince fünye ile patlatıldı.

        Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hükûmet konağı önünde şüpheli bir poşet olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

        Çevrede güvenlik tedbiri alınırken şüpheli poşet Bomba İnceleme ve İmha ekiplerince fünye ile patlatıldı.

        İncelemede poşetten ders kitapları çıktı.

        Poşetin fünye ile patlatılması ve ortaya çıkan kitaplar kameraya yansıdı.

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