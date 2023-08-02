Bitlis'te kaçak avcılık yapan 3 kişiye 61 bin 879 lira para cezası verildi

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde kaçak avcılık yaptığı tespit edilen 3 kişiye 61 bin 879 lira para cezası verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile Adilcevaz Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, yasaklanan avlanma usulleri ile şahin ve doğan kuşlarını avlayanlara yönelik çalışma yürüttü.

Ekiplerce yapılan kontrollerde, kaçak avcılık yaptıkları tespit edilen 3 kişinin avlanmada kullandığı 2 otomobile, uludoğan kuşu ile 3 güvercine el konuldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Bitlis Şube Müdürlüğünce 3 kişiye, 35 bin 679 lira idari yaptırım ve 26 bin 200 lira tazminat olmak üzere toplamda 61 bin 879 lira para cezası uygulandı.