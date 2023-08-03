Bitlis'te peynir bidonlarında 9 kilo 317 gram esrar ele geçirildi

BİTLİS (AA) - Bitlis'te yolcu otobüsündeki peynir bidonlarına gizlenmiş 9 kilo 317 gram esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bitlis ve Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi görevlileri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında koordineli çalışma yürüttü.

Narkotik ekiplerince gerçekleştirilen ortak operasyonda, dün Bitlis'te durdurulan otobüste arama yapan ekipler, peynir bidonlarına gizlenmiş 40 parça halinde 9 kilo 317 gram esrar ele geçirdi.

Olayla ilgili şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü öğrenildi.