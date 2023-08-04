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        Bitlis'te bisiklet tamircisi, yarım asırdır mesleğini sürdürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 11:05
        Bitlis'te bisiklet tamircisi, yarım asırdır mesleğini sürdürüyor

        BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde Şener Barut, 50 yıldır bisiklet tamiratı yaparak ailesinin geçimini sağlıyor.

        Sahil Mahallesi'ndeki iş yerlerinde 8 yaşındayken babasından bisiklet tamiratını öğrenen Barut (58), yıllardır mesleğini sürdürüyor.

        Her sabah erkenden iş yerini açarak müşterilerin getirdiği bisikletleri onaran bakımlarını yapan iki çocuk babası Barut, gazetecilere, işini severek yaptığını söyledi.

        Baba mesleğini sürdürdüğünü belirten Barut, "Babamın yanında 8 yaşındayken bu işe başladım. Severek yaptığım bu işi sürdürerek evimin geçimini sağlıyorum. İki erkek çocuğum var ve çok şükür biri üniversite mezunu oldu, diğeri ise üniversite okumaya devam ediyor. Bu mesleğin zorlukları çok. İşler ve gelir durumu eskisi kadar iyi olmasa da geçimimi sağlıyorum. Buradaki atölyemde bisikletlerin tüm tamir işlerini yapıyorum. Yırtık lastik, bozuk pedal ve kırık bisiklet koltuklarını onarıyorum." dedi.

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