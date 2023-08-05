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        AK Parti Bitlis İl Başkanlığında devir teslim töreni düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2023 - 19:44
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        AK Parti Bitlis İl Başkanlığında devir teslim töreni düzenlendi
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        BİTLİS (AA) - AK Parti Bitlis İl Başkanlığında devir teslim töreni gerçekleştirildi.

        Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensibiyle il başkanlığına atanan Kadir Köstekçi, bir süre önce istifa eden Engin Günceoğlu'ndan görevi devraldı.

        Muş Havalimanı'nda kendisini karşılayan partililerle il başkanlığına gelen Köstekçi'ye, çiçek takdim edildi.

        Parti binası önündeki törende konuşan Köstekçi, kendilerini yalnız bırakmayan partililere teşekkür ederek, bugüne kadar il başkanlığı yapanlara ve yönetimlerine teşekkür etti.

        Kırgınlıkların, kızgınlıkların olabileceğini ancak bundan sonra yeni bir sayfa açacaklarını belirten Köstekçi, "Bugün yeni bir gün. Tertemiz bir sayfa açalım. Tüm teşkilatımıza, bize üye olup ama uzun süredir partimize uğramayan, gelmeyen ve küsen teşkilatımıza sesleniyorum, dün olduğu gibi bugün de partimizin kapıları sonuna kadar hepinize açık. Parti sizin eviniz." ifadelerini kullandı.

        Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay ise aldıkları bayrağı daha yukarı taşımak için güç birliği yapacaklarını kaydetti.

        Yeni başkana görevinde başarı dileyen Tanğlay, "Birlik ve beraberlik içinde iri ve diri olmamız lazım. 7 ay sonra yerel seçimler var. Bugün itibarıyla bütün teşkilatlarımız belediyeler, ilçe teşkilatları, kadın ve gençlik kollarının sahaya çıkması lazım. Yerel seçim yarın kapımızda." diye konuştu.

        Köstekçi'ye yeni görevinde başarılar dileyen Günceoğlu, daha sonra makama geçerek görevini devretti.

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