Ahlat'ta hayırsever iş insanları öğrencilerle buluştu

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Ahlat ilçesinde, iş insanları öğrencilerle bir araya geldi.

Ahlat Öğretmenevi'nde İstanbul Ahlat Kültür Turizm ve Yardımlaşma Derneğince (AHLATİSDER) düzenlenen programda konuşan derneğin yönetim kurulu üyesi Günay Aydaner Babacan, gençlere her alanda destek olmak istediklerini söyledi.

Gençlerin önünü açmak için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını belirten Babacan, şunları kaydetti:

"Hayırsever iş insanlarımızı burs alan öğrencilerimizle buluşturduk. Gençlerin birbirlerini tanımalarına, iletişim kurmalarına, sosyal yönlerini geliştirmelerine önem veriyoruz. Haytalarına bir nebze de olsun dokunmak istedik. Destek veren herkese teşekkür ederim."