Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        "5. Van Denizi Bisiklet Festivali" katılımcıları Bitlis'e ulaştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2023 - 23:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        "5. Van Denizi Bisiklet Festivali" katılımcıları Bitlis'e ulaştı
        ABONE OL
        ABONE OL

        BİTLİS (AA) - "Van Gölü Havzası Koruma Eylem Planı ve Uygulama Programı"na katkı sunmak amacıyla bu yıl 5.'si düzenlenen Van Denizi Bisiklet Festivali kapsamında Van'dan yola çıkan bisiklet tutkunları, Bitlis'in Tatvan ilçesine ulaştı.

        Van Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Bitlis Belediyesi, Van Gölü'ne kıyısı bulunan ilçe belediyeleri ile Van Gölü Aktivistleri Derneği katkılarıyla organize edilen festivale katılanlar, yaklaşık 140 kilometre pedal basarak Tatvan'daki İşletme Parkı'na geldi.

        Van Gölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel, gazetecilere, Van Gölü konusunda farkındalık oluşturmak için bir araya geldiklerini söyledi.

        Göldeki güzellikleri tüm dünyaya tanıtmayı amaçladıklarını belirten Özel, şunları kaydetti:

        "Festivalimizin 3. gününde 250 sporcumuzla 140 kilometreyi tamamladık. Aramızda İran, Azerbaycan, Fransa ve Almanya'dan da gönüllüler var. Van Gölü'nü tanıtmak istiyoruz. Göl ve çevresi eşsiz bir güzelliğe sahip. En son ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) düzenlediği fotoğraf yarışmasında Van Gölü fotoğrafı 1. seçilmişti. Gölü korumamız gerekiyor. Van Gölü mavi kalsın, kirlenmesin."

        Festivale Almanya'dan katılan Betül Akman ise bisiklet tutkunu olduğunu, festival için Van'a geldiğini anlattı.

        İranlı Mohammed Ali Şahedi, "İran'daki Urmiye Gölü kurudu. Van Gölü'nde de ayın durumun yaşanmasını istemiyoruz. 20 kişilik bir grupla buraya geldik. Çok güzel bir etkinlik düzenlendi. Festival sayesinde insanlar birbiriyle tanışıyor, kaynaşıyor." dedi.

        İstanbul'dan gelen Aysel Topaloğlu da festivalin güzel geçtiğini ve Van Gölü'nün güzelliklerinin görülmeye değer olduğunu ifade etti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Kayalıktan şelale göletine atladı! 10 metre derinlikteki çamura saplandı
        Kayalıktan şelale göletine atladı! 10 metre derinlikteki çamura saplandı
        Napoli'den Galatasaraylı yıldıza teklif!
        Napoli'den Galatasaraylı yıldıza teklif!
        Bilecik'te orman yangını çıktı
        Bilecik'te orman yangını çıktı
        Mourinho onu istiyor!
        Mourinho onu istiyor!
        İstanbullular sahile koştu!
        İstanbullular sahile koştu!
        Mete Gazoz, Dünya Şampiyonu oldu!
        Mete Gazoz, Dünya Şampiyonu oldu!
        Uçakta neden uykumuz gelir?
        Uçakta neden uykumuz gelir?
        Antalya'da sokaklar boş kaldı!
        Antalya'da sokaklar boş kaldı!
        Komşuların gürültü kavgası cinayetle bitti!
        Komşuların gürültü kavgası cinayetle bitti!
        Doktor cinsel istismardan tutuklandı!
        Doktor cinsel istismardan tutuklandı!
        İtalya’da 11 yıldır aranan mafya hükümlüsü, futbol tutkusu sayesinde Yunanistan’da yakalandı
        İtalya’da 11 yıldır aranan mafya hükümlüsü, futbol tutkusu sayesinde Yunanistan’da yakalandı
        Ragga Oktay'dan 'Tarkan' itirafı
        Ragga Oktay'dan 'Tarkan' itirafı
        Musk ile Zuckerberg'in kafes dövüşü X'ten canlı yayınlanacak
        Musk ile Zuckerberg'in kafes dövüşü X'ten canlı yayınlanacak
        Boşandığı eşi 30 yaşındaki Esma'yı katletti!
        Boşandığı eşi 30 yaşındaki Esma'yı katletti!
        Tete derbisi!
        Tete derbisi!
        "2.5 milyon insan risk altında"
        "2.5 milyon insan risk altında"
        Kocasını bıçakla öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        Kocasını bıçakla öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        Botta dayak yiyen kadından garip açıklama!
        Botta dayak yiyen kadından garip açıklama!
        Çekemediler
        Çekemediler
        Dünya ısınıyor, sivrisinekler evrim geçiriyor
        Dünya ısınıyor, sivrisinekler evrim geçiriyor

        Benzer Haberler

        Bitlis'te toplu sünnet şöleni düzenlendi
        Bitlis'te toplu sünnet şöleni düzenlendi
        Ahlat'ta hayırsever iş insanları öğrencilerle buluştu
        Ahlat'ta hayırsever iş insanları öğrencilerle buluştu
        Bitlis'in kurtuluşunun 107. yıl dönümü etkinlikleri başladı
        Bitlis'in kurtuluşunun 107. yıl dönümü etkinlikleri başladı
        AK Parti Bitlis İl Başkanlığında devir teslim töreni yapıldı
        AK Parti Bitlis İl Başkanlığında devir teslim töreni yapıldı
        AK Parti Bitlis İl Başkanlığında devir teslim töreni düzenlendi
        AK Parti Bitlis İl Başkanlığında devir teslim töreni düzenlendi
        Bitlis'te bisiklet tamircisi, yarım asırdır mesleğini sürdürüyor
        Bitlis'te bisiklet tamircisi, yarım asırdır mesleğini sürdürüyor