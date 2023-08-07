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        Şarkıcı Buray, Bitlis'te sahne aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2023 - 11:51
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        Şarkıcı Buray, Bitlis'te sahne aldı
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        BİTLİS (AA) - Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında şarkıcı Buray, konser verdi.

        Kentte 4 gün sürecek "Büyük Bitlis Buluşmaları" kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlik öncesinde Bitlisliler, konser alanını doldurdu.

        Şarkıcı Buray, seslendirdiği şarkılarla vatandaşlara güzel anlar yaşattı.

        Katılımcılar da telefon ışıklarını açarak şarkılara eşlik etti.

        Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, konserin ardından plaket takdim ettiği Buray'ın bölgedeki ilk konserini Bitlis'te verdiğini söyledi.

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