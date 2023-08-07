Bitlis'te yöresel yemek yarışması düzenlendi

BİTLİS (AA) - Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında "Yöresel Yemek Yarışması" düzenlendi.

Etkinliklerin üçüncü gününde İhlasiye Medresesi bahçesinde gerçekleştirilen ödüllü yarışmaya 42 kişi yemekleriyle katıldı.

Jürinin değerlendirmesi sonucu dereceye giren yarışmacılara ödülleri verildi. Daha sonra yemekler, vatandaşlara ikram edildi.

Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, yaptığı konuşmada, kentin zengin bir kültüre sahip olduğunu söyledi.

Tarihi kentin yemek kültürünü yaşatmak için yarışmayı düzenlediklerini ifade eden Tanğlay, şöyle konuştu:

"40'ın üzerinde bir katılım var. Burada birinci, ikinci ve üçüncüye ödüllerini vereceğiz. Bütün katılımcılara verdikleri emeklerden ötürü 500 lira hediye çeki vereceğiz. Yarışmada başarılı olanları tebrik ediyorum."