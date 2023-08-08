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        Bitlis'in kurtuluşunun 107. yıl dönümü etkinlikleri devam ediyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2023 - 11:29
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        Bitlis'in kurtuluşunun 107. yıl dönümü etkinlikleri devam ediyor
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        BİTLİS (AA) - Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında konser düzenlendi.

        "Büyük Bitlis Buluşmaları" kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlik öncesinde Bitlisliler, konser alanını doldurdu.

        Konserde şarkıcılar Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş'un seslendirdiği şarkılara eşlik eden vatandaşlar, telefonlarının ışıklarıyla alanda renkli görüntüler oluşturdu.

        Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, konserin ardından sanatçılara plaket takdim etti.

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