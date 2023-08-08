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        "5. Van Denizi Bisiklet Festivali" devam ediyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2023 - 14:56
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        "5. Van Denizi Bisiklet Festivali" devam ediyor
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        BİTLİS (AA) - "Van Gölü Havzası Koruma Eylem Planı ve Uygulama Programı"na katkı sunmak amacıyla bu yıl 5'incisi düzenlenen Van Denizi Bisiklet Festivali sürüyor.

        Van'dan 5 Ağustos'ta yola çıkan aralarında 3 görme engellinin de bulunduğu bisiklet tutkunları, Bitlis'in Tatvan ilçesi sahilinde kurdukları kamp sonrası Nemrut Krater Gölü'nün çevresini ve il merkezini gezdi.

        Görme engellilerin Van Denizi Bisiklet Festivali'ne katılmalarına öncülük eden Eşpedal Derneği Üyesi Müslüm Olcay, tandem olarak bilinen iki kişilik 3 bisikletle Van'dan Tatvan'a kadar 140 kilometre pedal çevirdiklerini söyledi.

        Olcay, "İnşallah 460 kilometreyi pedallayıp Van Gölü çevresini bisikletle dolaşacağız. 'Van Gölü kirlenmesin, mavi kalsın' sloganıyla katıldığımız etkinliği önemsiyoruz." dedi.

        İstanbul'dan gelerek bisiklet festivaline katılan görme engelli Özlem Erten ise "Van Gölü'nün çevresini bisikletle dolaşıyoruz. Görme engelli olduğumuz için ikili bisikletlerle festivale katıldık. Kullandığımız bisikletin iki pedalı ve iki selesi var. Önde gören arkadaşlar, arkada ise görmeyen arkadaşlarımız oluyor. Birbirimize güç vererek pedal çevirip ilerliyoruz." diye konuştu.

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