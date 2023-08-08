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        Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü etkinlikleri şarkıcı Uluğ'un konseriyle sona erdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2023 - 23:31
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        Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü etkinlikleri şarkıcı Uluğ'un konseriyle sona erdi
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        BİTLİS (AA) - Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıl dönümü kapsamında düzenlenen etkinlikler, şarkıcı Derya Uluğ'un verdiği konserle sona erdi.

        Cumhuriyet Meydanı'nda sahne alan Uluğ, seslendirdiği şarkılarla, alanı dolduran hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

        "Büyük Bitlis Buluşmaları" adı altında 4 gündür devam eden etkinlikler, Uluğ'un konseri ve havai fişek gösterisiyle son buldu.

        Konser sonunda Uluğ'a plaket ve hediye takdim eden Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, 4 gündür birbirinden değerli sanatçıları Bitlis'te ağırladıklarını belirtti.

        Tanğlay, "Bugün son gece. Bitlis'imizi şereflendiren ve son geceye altın vuruş yapan Derya Uluğ'a hoş geldiniz, şeref verdiniz diyorum. Burada misafir ettiğimiz tüm illerimize, sanatçılarımıza, katkılarından dolayı emniyet teşkilatına, mesai arkadaşlarıma, valimize, Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı Başkanı Ahmet Eren'e teşekkür ediyorum. En büyük teşekkürü 4 gündür burayı dolduran sizlere ediyorum." dedi.

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