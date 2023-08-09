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        Bitlis'te "BETAV Baba Ocağı Dayanışması" programı düzenledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2023 - 10:38
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        Bitlis'te "BETAV Baba Ocağı Dayanışması" programı düzenledi
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        BİTLİS (AA) - Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı (BETAV), Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıl dönümü etkinliklerine katılmak için kentte gelen Bitlislileri "BETAV Baba Ocağı Dayanışması" programında bir araya getirdi.

        BETAV Yönetim Kurulu Üyesi ve İstanbul Şube Başkanı Hasan Dalkıran öncülüğünde, Bitlis Şubesi tarafından Seyir Tepesi'nde düzenlenen programa katılanlar, müzik eşliğinde halay çekti.

        Dalkıran, geçen yıl düzenledikleri "BETAV Baba Ocağı Dayanışması Programı"nın ilgi gördüğünü söyledi.

        Bu yıl da dayanışma programı düzenlediklerini belirten Dalkıran, "Yönetim kurulu başkanımıza konuyu aktardık. Kendisi de bunu memnuniyetle karşıladı. Programımıza çok fazla katılım oldu. Herkese teşekkür ederim." dedi.

        Dalkıran, daha sonra Çin'de düzenlenen Dünya Üniversite Oyunları'nda ikinci olan milli atlet Ayetullah Aslanhan'a ödül verdi.

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