BETAV yöneticileri Bitlisli arıcılarla bir araya geldi

BİTLİS (AA) - Bitlis Eğitim ve Tanıtım Vakfı (BETAV) Balcılık ve Arıcılık AŞ yöneticileri, kentte arıcılarla bir araya geldi.

Bitlis Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Hizan Tarım ve Orman Müdürlüğünün destekleriyle düzenlenen toplantıda, kentte arıcılık sektöründe yaşanan gelişmeler görüşüldü.

Toplantıda, kentte balcılık sektörünün gelişmesi için uygulanması gereken metotlar ile BETAV Balcılık ve Arıcılık AŞ tarafından başlatılacak sözleşmeli üretici eğitim seminerleri ele alındı.

Bölgedeki arıcıların yeteneklerini ve bilgi düzeylerini artırarak sürdürülebilir ve verimli bir arıcılık sektörünün oluşturulmasına katkı sağlamak amacıyla uzmanlar tarafından verilecek seminerde, katılımcılara sektördeki son gelişmeler ve arıcılık yöntemleri hakkında bilgiler verilecek.

BETAV Balcılık ve Arıcılık AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Dalkıran, arıcılık sektörünün sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla üreticilerle iletişimde kalmanın ve eğitim vermenin Bitlis'in geleceği açısından önemli olduğunu belirtti.

Dalkıran, "Arıcılık, hem ekonomik hem de çevresel açıdan büyük katkılar sağlayan bir sektör. Bitlis'in geleceği, doğal kaynaklarına sahip çıkan, sürdürülebilir tarım ve arıcılık faaliyetleriyle şekillenecektir. Üreticilerimizin bilgi ve beceri düzeyini yükseltmek hem kazançlarını artıracak hem de bölge ekonomisine olumlu etki sunacak." ifadelerini kullandı.