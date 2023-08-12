Ahlat'ta eski amatör futbolcular yeşil sahada buluştu

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen turnuvada 40 yaş üstü amatör futbolcular yeşil sahada bir araya geldi.

Ahlat Gençlik Spor Kulübü tarafından Şöhretler Karması Futbol Turnuvası düzenlendi.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen turnuvaya 40 yaş üstü amatör futbolculardan oluşan 4 takım katıldı.

Ahlat Şehir Stadyumunda oynana ilk karşılaşmayı Kaymakam Batuhan Bingöl ve Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban izledi.

Maçın ardından gazetecilere açıklama yapan Ahlat Gençlik Spor Kulübü Başkanı Kenan Örken, turnuvaya katılanlara teşekkür etti.

Turnuvanın renkli geçtiğini belirten Örken, "3 yıl önce kulübümüzü kurduğumuzda hem kaynaştırma adına hem de spora olan ilgiyi artırmak adına bu turnuvayı başlattık. 40 yaş ve üzerinde olan abilerimize davette bulunduk. Yarın final maçımızın ardından konser de olacak. Halkımızın ilgisi oldukça fazla. Organizasyonu üstelenmekten mutlu olduk." dedi.

Turnuvaya katılan 68 yaşındaki Nahit Horosan da "Yıllarca burada amatör olarak futbol oynadık. Sağ olsunlar burada kaynaştırmanın en güzel örneğini sergiliyorlar. Torunum yaşındaki gençlerle futbol sayesinde tanışıyoruz. Bu çok güzel bir çalışma. Bunun devamını diliyorum." diye konuştu.